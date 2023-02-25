Артемий Троицкий и русский протест

Артемий Троицкий рассказывает о российских исполнителях, осмелившихся на прямой протест против военной агрессии Кремля против Украины. Число покинувших Россию звезд составляет десятки, среди них Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Земфира, Вася Обломов…. «Музыка на Свободе» говорит «Нет войне!»
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