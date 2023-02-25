Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Музыка на Свободе
Подписаться
Музыка на Свободе

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Артемий Троицкий и русский протест

Артемий Троицкий и русский протест
Embed
Артемий Троицкий и русский протест

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00

Артемий Троицкий рассказывает о российских исполнителях, осмелившихся на прямой протест против военной агрессии Кремля против Украины. Число покинувших Россию звезд составляет десятки, среди них Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Земфира, Вася Обломов…. «Музыка на Свободе» говорит «Нет войне!»

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG