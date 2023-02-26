Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Литература и зло. 2. Итальянское Замоскворечье
Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. 1. Зло как социальный и психологический феномен. 2. К 90-летию Евгения Солоновича. Переводы сонетов Джоакино Белли, сатирика и консерватора
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