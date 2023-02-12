Россиянин Ислам Махачев в бою UFC отстоял свой титул чемпиона

Российский боец Ислам Махачев в бою турнира по смешанным единоборствам UFC 284 победил австралийца Александра Волкановски. Махачев отстоял свой титул чемпиона в лёгком весе.

Соревнования прошли в Австралии, в городе Перт. Бой длился пять раундов. Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Россиянину 30 лет, он уроженец Дагестана. На его счету 24 победы и одно поражение. Победа над Волкановски — первая для Махачева защита титула чемпиона UFC в легком весе. Титул он завоевал в октябре 2022 года. Тогда он одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Волкановски 34 года. У него 25 побед и два поражения. Если бы он победил Махачева, то он стал бы пятым бойцом с титулом UFC сразу в двух категориях одновременно – лёгкой и полулёгкой. Ранее победы в двух весовых категориях доставались ирландцу Конору Макгрегору, американцам Даниэлю Кормье и Генри Сехудо и бразильянке Аманде Нуньес.