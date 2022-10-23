Россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в лёгком весе

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе. Дагестанец победил бразильца Чарльза Оливейру.

Турнир состоялся вечером 22 октября в Абу-Даби. Махачев досрочно одержал победу удушающим приемом во втором раунде. Российскому спортсмену 31 год. Это его 23 победа в карьере в смешанных единоборствах при одном поражении. 33-летний Оливейра потерпел девятое поражение при 33 победах.

Ислам Махачев — ученик Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба Нурмагомедова.

Нурмагомедов-младший владел титулом чемпиона UFC в легком весе с 2018 по 2020 год. Он завершил карьеру осенью 2020 года в статусе непобежденного бойца, выиграв все 29 своих боев в смешанных единоборствах.

Журналисти также обратили внимание, что бой в Абу-Даби посетил выходец из Чечни шведский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев. Он опубликовал в соцсетях несколько фотографий с Зелимханом Кадыровым, 15-летним сыном главы Чечни.

На днях чеченский руководитель писал, что трое его несовершеннолетних сыновей, включая Зелимхана, приняли участие в боевых действиях на территории Украины. Они, по словам Кадырова-старшего, "посетили линию соприкосновения", "пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам". На опубликованном видео слышна стрельба, а подростки ведут огонь, в том числе из гранатомета.

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