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Александр Хургин и Вера Штурман: "Россия ведет аналоговнетную войну"

Александр Хургин и Вера Штурман: "Россия ведет аналоговнетную войну"
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Александр Хургин и Вера Штурман: "Россия ведет аналоговнетную войну"

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В Украинахаус пришла немка с сыном лет шести, привезла полную машину ценных вещей, а мальчик стоял посреди склада, среди украинских женщин, и за всем наблюдал. Я понял, что она не случайно взяла сына с собой, видимо, он участвовал с самого начала. Наверно именно так из детей и выращивают людей.

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