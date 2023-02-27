Александр Хургин и Вера Штурман: "Россия ведет аналоговнетную войну"

В Украинахаус пришла немка с сыном лет шести, привезла полную машину ценных вещей, а мальчик стоял посреди склада, среди украинских женщин, и за всем наблюдал. Я понял, что она не случайно взяла сына с собой, видимо, он участвовал с самого начала. Наверно именно так из детей и выращивают людей.