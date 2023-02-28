Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Дороги к свободе
Подписаться
Дороги к свободе

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Дороги к свободе. Еще одна попытка дестабилизации

Дороги к свободе. Еще одна попытка дестабилизации
Embed
Дороги к свободе. Еще одна попытка дестабилизации

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Решатся ли российские власти реализовать один из своих сценариев по захвату власти в Молдове? И какие провокации может устроить Москва в Приднестровье? Собеседники Виталия Портникова - Сергей Герасимчук, украинский политолог и Оазу Нантой, депутат парламента Республики Молдова.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG