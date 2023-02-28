Дороги к свободе. Еще одна попытка дестабилизации

Решатся ли российские власти реализовать один из своих сценариев по захвату власти в Молдове? И какие провокации может устроить Москва в Приднестровье? Собеседники Виталия Портникова - Сергей Герасимчук, украинский политолог и Оазу Нантой, депутат парламента Республики Молдова.