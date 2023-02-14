CША не смогли пока идентифицировать объекты, сбитые над США и Канадой

Соединенных Штаты пока не смогли идентифицировать три летающих объекта, сбитых американскими самолетами в пятницу, субботу и воскресенье над Аляской, Канадой и Мичиганом. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции представитель Совета по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.
По словам Кирби, эти объекты были гораздо меньшего размера, чем китайский аэростат, сбитый 4 февраля около побережья Южной Каролины, они передвигались в воздушных потоках, не имея возможности самостоятельно менять направление движения, они не посылали никаких электронных сигналов. По описанию пилотов, один из сбитых объектов был цилиндрической формы, другой - восьмигранной, третий был размером с маленький автомобиль. Представитель Белого дома отказался строить предположения относительно их происхождения и цели, но отверг идею о их внеземном происхождении.
Американские официальные лица говорят, что беспрецедентное решение об уничтожении трех неопознанных летающих объектов было принято президентом Байденом из-за того, что они дрейфовали сравнительно невысоко над Землей и представляли опасность для полетов гражданских самолетов. Они были обнаружены благодаря увеличению чувствительности радаров, входящих в систему противовоздушной обороны Северной Америки. Перенастройка радаров была осуществлена после инцидента с уничтожением китайского аэростата. Поиски обломков сбитых летающих объектов сопряжены с большими проблемами, связанными с погодными условиями и плохой доступностью территорий, над которыми они были сбиты. Один из был сбит над озером Гурон. То, что осталось от него, скорее всего, покоится на большой глубине.
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