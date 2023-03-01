Разоблачения и цензура. В эфире Леонид Гозман, Михаил Маглов. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЁН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ СОКОЛОВЫМ МИХАИЛОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА СОКОЛОВА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА. 18+
Другие материалы
-
01 марта 2023
Лицом к событию. Культурная контрэволюция
-
28 февраля 2023
Лицом к событию. Беспилотники над городом кружатся...
-
27 февраля 2023
Лицом к событию. Мирный план Китая и евросанкции
-
24 февраля 2023
Лицом к событию. Люди смеха
-
23 февраля 2023
Лицом к событию. Шабаш с противогазами, боеголовками и гречкой
-
22 февраля 2023
Лицом к событию. Война как норма жизни?