WSJ: США могут передать иранское оружие Украине

Пентагон рассматривает возможность передачи Украине нескольких тысяч единиц стрелкового оружия более чем миллиона патронов и других вооружений иранского происхождения, предназначавшихся для йеменских боевиков хуситов, поддерживаемых Ираном. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники на американских и европейских официальных лиц.

Речь идет о более, чем 5 тысячах автоматов, полутора миллионах патронов, небольшом количестве противотанковых ракет и более, чем 7 тысячах радиовзрываетелей, применяющихся в зенитных ракетах. Это вооружение было захвачено в последние месяцы у контрабандистов в ходе патрулирования прибрежных вод Йемена американскими и французскими кораблями.

Как объясняют собеседники газеты, проблема заключается в том, что, согласно условиям эмбарго ООН на поставку вооружений в Йемене, конфискованное оружие подлежит уничтожению, оно не должно использоваться в ходе других военных конфликтов. Юристы предлагают Белому дому использовать законы о конфискаци активов, принадлежащих людям или организациям, занимающимся незаконной деятельностью. Но для этого потребуется президентский указ или специальное решение Конгресса.

В то время, как объемы конфискованных вооружений невелики, американские официальные лица говорят о символическом значении факта передачи иранского оружия Украине и о том, что он может стать прецедентом, поскольку перехват оружия, предназначенного хуситам, продолжается.

В течение восьми с лишним лет в Йемене продолжается вооруженный конфликт, начатый хуситами при поддержке Ирана. ООН считает, что иранская военная помощь - ракеты, самолеты-беспилотники, стрелковое оружие помогает хуситам противостоять силам международно признанного правительства Йемена, поддерживаемого Саудовской Аравией. Иран отрицает поставки оружия хуситам.