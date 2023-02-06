Новая "красная линия". Получит ли Украина западные истребители?

После того, как ряд стран согласился поставить Украине танки западного образца, речь зашла и об истребителях. Несмотря на то, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель и министр обороны Швеции Пол Йонсон на данный момент исключили поставку Украине боевой авиации, многие эксперты и политики считают, что предоставление истребителей Украине – очередная "красная линия", через которую партнеры Киева вполне могут в скором времени переступить.

Как рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, страны Запада первоначально не были готовы поставить Украине ракетные системы залпового огня, другие средства ПВО и танки, однако впоследствии изменили своё мнение. "Всё, что невозможно сегодня, будет возможным завтра", – добавил Резников.

Уже сейчас некоторые западные политики не слишком категоричны в вопросе о поставке Киеву боевых самолетов. Так, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша готова передать Украине американские истребители, однако это возможно лишь "в полной координации" с НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставку Украине французских самолётов, а новоизбранный президент Чехии Петр Павел и вовсе сказал, что Украина должна "получить любое оружие, кроме ядерного".

До 24 февраля 2022 украинская боевая авиация насчитывала в общей сложности 98 самолётов. По данным Oryx, за 11 месяцев полномасштабного вторжения было уничтожено или захвачено 57 из них. Представитель Воздушных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что для обеспечения охраны воздушного пространства Украины необходимо не менее 180 боевых самолётов. Аналитики подсчитали, что покупка такого количества техники обойдётся Украине в 30 миллиардов долларов без учёта обслуживания.

Военный эксперт, офицер армии Израиля Игаль Левин рассказал Радио Свобода о том, почему истребители так важны для украинской армии:

Самолёт - это тоже расходный материал

"Украинской боевой авиации примерно 30 - 40 лет. Авиапарк морально и физически устарел. Эти машины по-хорошему надо было давно уже списать, а не использовать их в боевых действиях. Если бы даже не началось полномасштабное вторжение, то они бы прослужили максимум 5-10 лет.

Нужно учитывать, что даже если у вас современные и хорошие самолёты, то в войне такого масштаба они всё равно сбиваются. Самолёт – это тоже расходный материал. Да, он дорогой, и его нужно стараться сберечь, но так случается.

Сегодня украинская авиация выполняет несколько задач: она занимается воздушным прикрытием, охотой за воздушными целями, нанесением ударов по наземным целям. Безусловно, сбитием ракет – тоже. Эти задачи, конечно, выполняются с поправкой как на небольшой собстевенный авиапарк, так и на сильные ВКС России и на их противовоздушную оборону".

Основными кандидатами на передачу Украине называют следующие многоцелевые истребители: шведский JAS 39 Gripen, американский F-16, французский Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon, созданный совместными усилиями нескольких европейских стран.

Eurofighter, по словам военного обозревателя Олега Огнева, хорошо справляется с уничтожением воздушных и наземных целей, поскольку он, как и другие многоцелевые истребители, способен нести современные ракеты класса "воздух-земля", "воздух-воздух", различные высокоточные бомбы. В него интегрирована усовершенствованная система точного наведения Litening с инфракрасными сенсорами, что повышает эффективность истребителя в любое время суток. "Также самолет полностью интегрирован в общую систему обмена информацией и может запускать ракеты по целям, которые сам не видит", - пишет Огнев.

Генерал ВВС США в отставке Джон Джампер рассказал, что "Тайфун" благодаря своей форме обладает великолепной манёвренностью, но значительно проигрывает американским конкурентам с точки зрения скрытности. Стоимость этого самолёта в 2008 году составила примерно 116 миллионов долларов (цена на истребители может меняться в зависимости от многих факторов: от инфляции до условий конкретного контракта), а один его лётный час, по данным Jane's Defence, в 2012 году стоил 18 тысяч долларов. Самолёт регулярно модифицируется, что также влияет на его конечную стоимость, а вместе с ней и на стоимость обслуживания. Потенциальными поставщиками этих многофункциональных истребителей могут стать Германия, Италия, Испания и Великобритания.

Игаль Левин считает, что наилучшим вариантом для Украины остаётся американский F-16, самой современной версией которого является F-16V Block 70/72:

"Надо учитывать тот факт, что F-16 - это массовый продукт. Их произведено более четырёх с половиной тысяч. Он прошёл несколько войн и проверен временем; под него изготовлено много запчастей, подготовлена инженерно-техническая база.

Очень важным фактором является и то, что он может нести любую номенклатуру западных видов вооружения. Когда мы говорим про боевую авиацию, то тут важен не сам самолёт, а самолёт как платформа, которую можно обставить как угодно. Советские МиГи и Су, которые есть у Украины, не могут нести западное вооружение. Да, ракеты AGM-88 HARM кое-как приделали на украинские истребители, но это скорее единичное решение. Если Украина получит даже не самые новые F-16C/D Block 40/42, то она всё равно может использовать те же "умные" ракеты, ракеты класса "воздух-земля", "воздух-воздух", противокорабельные ракеты Harpoon. F-16 можно использовать и в качестве бомбардировщика. Дальше американцы могут просто передавать любые боеприпасы".

К тому же старые версии F-16 могут быть модернизированы. Так, например, поступил Тайвань. Он заказал у производителя не новые истребители, а модернизацию своих F-16A/B Block 20.

Ориентировочная стоимость F-16V Block 70/72 - 58 миллионов долларов, а примерная стоимость его лётного часа - семь тысяч долларов. Помимо этого, F-16 - однодвигательный истребитель, что упрощает его обслуживание. С другой стороны, один двигатель и лёгкость самолёта существенно снижают максимальную дальность полёта с боевой нагрузкой, считают специалисты.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что американские F-16 требовательны к качеству взлетно-посадочной полосы, поскольку имеют слабое переднее шасси. "Также у F-16 воздухозаборник расположен снизу. Это означает, что любой камушек, который может вылететь из-под шасси, сможет попасть в двигатель, нанеся ему урон", - добавил он.

Украинский военный лётчик Вадим Ворошилов с позывным "Karaya" хвалит низкую заметность этих истребителей: "У F-16 очень низкий показатель ЭПР (эффективная площадь рассеивания - свойство объекта рассеивать электромагнитные волны радиолокационных систем - РС). Украинские самолёты МиГ обладают очень высоким показателем ЭПР, поэтому враг видит их, как только мы взлетаем с оперативных аэродромов, и тут же их истребители идут на перехват. Для сравнения: показатель ЭПР у МиГ-29 составляет 5 квадратных метров, а ЭПР F-16 - 1.2".

По его словам, помимо этого, F-16 обладает ещё рядом преимуществ: начиная от бортовых радиолокационных систем, которые видят цели гораздо раньше, чем российские Су-35, заканчивая ракетами AIM-120D с дальностью полёта 160 километров, в то время как фактическая дальность российских Р-77-1 не превышает 75 (заявленная дальность Р-77-1 составляет 110 километров).

Разница между МиГ-29 и F-16 - это как разница между ездой на "Запорожце" и "Ауди"

Российский лётчик-испытатель Александр Гарнаев в интервью Русской службе Би-би-си рассказал о своём полёте на F-16 и сравнил его с МиГ-29:

"Чисто технически разница между МиГ-29 и F-16 - это как разница между ездой на автомобиле "Запорожец" и автомобиле "Ауди". F-16 - самолет с боковыми органами управления, наклоненной спинкой кресла… Но удобство пилотирования самолета - лишь малая часть его достоинств. Большая их часть - то оборудование и вооружение, которое на нем стоит. F-16 все эти годы непрерывно модернизировался, а МиГ-29 давным-давно заброшен".

Игаль Левин соглашается с Гарнаевым:

"Американские самолёты всё это время совершенствовались, украинские - нет. Даже Block 40 на три головы превосходит любой украинский МиГ. Российские самолёты тоже как-никак модернизировались. Их Су-30 - это машина, выпущенная уже в нулевых, есть машины ещё новее. У Украины всё это время авиапарк оставался без изменений".

У Украины всё это время авиапарк оставался без изменений

Несмотря на все плюсы данного истребителя, британский Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI) считает, что самый подходящий для ВСУ самолёт - это шведский JAS 39 Gripen. Аналитики института аргументируют это тем, что данный истребитель был создан для потенциального противостояния с советской, а позднее и российской авиацией, что даёт "Грифонам" серьёзное преимущество в воздушной схватке с российскими Су-30 и Су-35.

Его последние модификации: JAS 39E (одноместный) и JAS 39F (двухместный) оборудованы ракетами "Метеор". Это ракеты с системой активного радиолокационного наведения класса "воздух-воздух", предназначенные для поражения целей за пределами прямой видимости (BVRAAM). Они способны обнаружить и уничтожить цель на расстоянии до 100 километров. Их, кстати, также можно установить на некоторые модели Rafale и Eurofighter.

Другими значительными преимуществами шведского истребителя являются интуитивный интерфейс и неприхотливость – создатели самолёта заявляют, что он способен без особых проблем приземлиться на автомобильную трассу шириной 16 метров и взлететь с нее. Для посадки ему требуется всего 600 метров, а для взлёта - 500. В докладе RUSI сказано, что обучение на шведских истребителях длится всего год, в то время как полный курс обучения на других западных боевых самолётах может затянуться на 36 месяцев. Американский F-16, однако, превосходит его по показателям допустимой боевой нагрузки: шведские пять с половиной тонн против девяти американских.

Gripen считается самым экономичным истребителем среди своих аналогов: его лётный час обходится всего в 4700 долларов, а в 2014 году Бразилия купила у Швеции новейшие JAS 39E/F Gripen за 130 миллионов долларов каждый. (В стоимость контракта вошло право на организацию серийного производства в Бразилии, поэтому цена для Украины может отличаться). Однако шведских боевых самолётов Gripen, если сравнивать с F-16, в мире достаточно мало - меньше трёхсот, а потенциальных поставщиков - только два: Швеция и Чехия.

Французский многофункциональный истребитель Dassault Rafale B/C (B - двухместная, C - одноместная версии наземного базирования) является современным истребителем 4+ поколения, а некоторые эксперты и вовсе относят его практически по всем параметрам к пятому. (Необходимо уточнить, что разделение истребителей на "поколения" носит в некоторой степени условный характер. Многие самолёты из сегодняшнего списка обозначаются как поколение 4+ или же 4.5 только лишь из-за недостаточного показателя скрытности). На данный момент самая актуальная модификация этого самолёта на вооружении ВВС Франции - Rafale B/C variant F3R, однако в настоящее время он проходит модификацию до версии F4.

Из интересных особенностей этой машины можно выделить продвинутую систему голосового управления полётом, автоматическое выравнивание самолёта при потере ориентации и многоцелевой радар RBE2 AA.

Олег Огнев отмечает, что Rafale малозаметен: "И хотя это не делает его стелс-самолетом, но он на 70 процентов состоит из композитных материалов, а также имеет специально рассчитанную форму фюзеляжа и воздухозаборников. В него также встроены различные модули: например, модуль наведения Damocles с лазерным целеуказателем, который необходим в том числе для нанесения высокоточных ударов по наземным целям противника. Rafale может нести до 9 с половиной тонн вооружения, включая дальнобойные ракеты "воздух-воздух", крылатые и противокорабельные ракеты, а также высокоточные бомбы. Несмотря на концепцию дальнего воздушного боя, когда ракеты по противнику выпускаются за десятки километров, он создавался в том числе для маневрового поединка на сверхмалых расстояниях", - пишет Огнев.

В какой-то момент Макрон может решить дать Украине эскадрилью Rafale

Из существенных недостатков можно выделить три:

Стоимость. Индонезия, например, в 2022 году заказала у Франции 42 истребителя Rafale стоимостью 193 миллиона долларов за штуку. Стоимость лётного часа в 2012 году - 16 с половиной тысяч долларов. Rafale считается достаточно сложным в обслуживании и управлении самолётом. Это французский проект, созданный Францией под французское оборудование. Аналоги Rafale построены по принципу открытой архитектуры, то есть на них можно установить почти любое вооружение и оборудование. У французского истребителя такая возможность попросту не предусмотрена, что может вылиться в очередные технические, а вместе с тем и логистические проблемы для украинской армии.

Однако из последней проблемы вытекает и преимущество французов, считает Игаль Левин. При покупке Rafale Украине необходимо договориться только с Парижем: "Французам не нужно ни от кого получать разрешение. Американцы или немцы им не указ. Всё может произойти точно так же, как и с британскими танками Challenger 2. Все ждали M1 Abrams или Leopard 2, и тут - бац! Никто не ожидал, а Украине передали роту хороших британских танков. В какой-то момент Макрон может решить дать Украине эскадрилью Rafale. Просто, чтобы "пробить невидимый потолок".

Алексей Резников 5 февраля заявил, что Украина получит истребители. По его словам, вопрос заключается лишь в том, какие именно. Игаль Левин тоже считает поставку самолётов крайне вероятной:

– Понятно, что сегодня самолёты никто не даст, но шанс на то, что уже в этом году Украина получит западные истребители, довольно высок. Правда, подготовка персонала, пилотов и аэродромов может занять до полугода. И это в том случае, если из программы обучения выкинуть всё, оставив лишь самый-самый минимум. В мирное время переход на условные F-16 может занять до пяти лет. У Украины этого времени нет. Так что, я думаю, что суммарно на всё должно уйти около года. Это, конечно, не означает, что Украина не сможет наступать всё это время. Это было бы мощной поддержкой в воздухе, но Украина всё равно будет проводить контрнаступательные действия - независимо оттого, дадут ей многоцелевые истребители или нет.

Израиль - это не супермаркет с ПВО

– Вы долгое время служили в израильской армии и, конечно, знакомы с местным военным арсеналом. Недавно появились сообщения о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил правительству пересмотреть вопрос поставок вооружения Украине, а The Times of Israel утверждает, что Нетаньяху во время встречи с Макроном сказал, что готов передать Украине "military things" - некие "военные вещи". Чего стоит ожидать? Как вы думаете, может ли это быть, скажем, израильская система противоракетной обороны "Железный купол"?

– Первая проблема заключается в том, что любое оружие в Израиле изготавливается под заказ. Там нет оружия, которое можно было бы просто взять и передать Украине. Даже если речь зайдёт о системах ПВО, то их нужно будет изготовить. Второй вопрос в том, о какой именно систиеме ПВО может идти речь? Если о "Железном куполе", то это странно, поскольку он покрывает очень маленькие участки. Это не какая-то палочка-выручалочка. Другой ракетный комплекс – "Хец" – вообще засекречен, и его никому не продают. Израиль – это не супермаркет с ПВО, где всё упирается в решение правительства.