В России наблюдаются проблемы со стоматологическими препаратами

У российских стоматологических клиник возникли проблемы с закупками "Убистезина" - популярного препарата для местного обезболивания. Об этом сообщает РБК. Перебои с поставками начались в марте прошлого года после того, как производитель анестетика - американская компания 3М - объявила об уходе с российского рынка из-за военного вторжения России в Украину.

По словам собеседников издания, "Убистезина" фактически нет, а его российские аналоги существенно хуже по эффективности. "В случае с убистезином для достижения необходимого эффекта требовалась всего одна карпула препарата. Теперь приходится вкалывать три-четыре карпулы, что представляет собой некоторое неудобство для пациента и врача",— рассказала основатель клиники Smilestudio Луиза Автандилян.

По информации аналитической компании RNC Pharma, в 2022 году на российский рынок было отгружено 94 тысячи упаковок убистезина, что на 70% меньше, чем в годом ранее.

Представители российских стоматологических клиник также сообщают о задержках с поставками немецкого анестетика ультракаина компании "Санофи Авентис". Кроме того, по их словам, прекращены поставки цемента "Витремер" для лечения зубов у детей. Аналогов у него на российском рынке сейчас нет.

Одновременно цены на доступные для покупки препараты сильно выросли цены, а время их доставки увеличилось в два-три раза, пишет РБК.



Трудности наблюдаются и с закупкой стоматологического оборудования — боров и фрез. В России очень мало производителей, которые изготавливают вращающиеся инструменты — стоматологические боры, рассказали собеседники издания в стоматологических клиниках. Импортные производители поставляют товар в Россию с большими сроками и не всю линейку из-за существующих проблем с логистикой, вызванных санкциями.

Стоматологи считают, что российские производители не смогут закрыть потребности рынка из-за высокой технологичности отрасли. Если вдруг закроются поставки, в том числе параллельный импорт, многие позиции заменить будет просто нечем, говорят стоматологи.

По оценкам крупных поставщиков, на территорию России ввозилось порядка 35–40 тысяч наименований препаратов и материалов. А внутреннее производство может закрыть порядка 6 тысяч позиций — это "капля в море", сказал один из собеседников РБК.