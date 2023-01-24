Минздрав России заявил об угрозе дефицита около 100 препаратов

В России может возникнуть нехватка около ста медицинских препаратов, – следует из списка межведомственной комиссии Минздрава, созданной для определения дефицита или риска дефицита лекарств в 2022-2023 годах. На перечень, опубликованный в закрытой части Госреестра лекарственных средств, обратил внимание "Фармацевтический вестник".
В пресс-службе Минздрава уточнили, что в список вошли 97 препаратов. Их наличие в аптеках взято на контроль ведомства. Среди лекарств, которые могут оказаться в дефиците – иммуноглобулин, ретинол, активированный уголь, пероксид водорода, йод, парацетамол, вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка и другие.
Чтобы обеспечить их доступность на рынке, ведомство предлагает в том числе ускорить регистрацию ряда препаратов, разрешить продавать некоторые лекарства в иностранной упаковке, выдавать разрешения на временное обращение в России ряда препаратов без регистрации.
- После начала полномасштабной войне в Украине российские врачи столкнулись с дефицитом более чем восьмидесяти лекарств, в том числе инсулина и детского нурофена. Это следует из опроса профессионального сообщества "Врачи.рф".Минздрав уверяет, что поставки лекарств в Россию продолжаются, несмотря на санкции. В Европейском союзе часть производителей лекарств и компонентов для их изготовления, а также некоторые фирмы, занимающиеся поставками медицинского оборудования, говорят, что экспорт в Россию был приостановлен, в том числе из-за нарушения цепочек поставок.