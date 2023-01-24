Минздрав России заявил об угрозе дефицита около 100 препаратов

В России может возникнуть нехватка около ста медицинских препаратов, – следует из списка межведомственной комиссии Минздрава, созданной для определения дефицита или риска дефицита лекарств в 2022-2023 годах. На перечень, опубликованный в закрытой части Госреестра лекарственных средств, обратил внимание "Фармацевтический вестник".

В пресс-службе Минздрава уточнили, что в список вошли 97 препаратов. Их наличие в аптеках взято на контроль ведомства. Среди лекарств, которые могут оказаться в дефиците – иммуноглобулин, ретинол, активированный уголь, пероксид водорода, йод, парацетамол, вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка и другие.

Чтобы обеспечить их доступность на рынке, ведомство предлагает в том числе ускорить регистрацию ряда препаратов, разрешить продавать некоторые лекарства в иностранной упаковке, выдавать разрешения на временное обращение в России ряда препаратов без регистрации.