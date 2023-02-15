"Продажные твари!" Владимира Соловьева взбесили российские СМИ

Государства-союзники Украины пока не приняли решения о предоставлении ВСУ боевых истребителей;

Мобилизованные российские военнослужащие вновь пожаловались, что их отправляют на передовую без необходимой подготовки;

Журналистка RusNews Мария Пономаренко приговорена к 6 годам колонии за пост о гибели мирных жителей при бомбардировке российской авиацией Драмтеатра в Мариуполе;

В Совете Федерации обсуждают обязательную маркировку «враждебных» телеграм-каналов;

Владимир Соловьев обругал российские СМИ, перепостившие сообщение о том, что его старший сын работает в модельном агентстве в Лондоне;

Олег Газманов не считает, что его сын Родион должен был записаться добровольцем в российскую армию;

Тигран Кеосаян хочет, чтобы жители Оклахомы знали, кто такой Павка Корчагин;

Группа Pussy Riot осудила организаторов фестиваля в Висбадене, узнав, что ею хотели заменить украинских музыкантов, отказавшихся выходить на одну сцену с певицей Анной Нетребко.

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