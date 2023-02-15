"Продажные твари!" Владимира Соловьева взбесили российские СМИ

Государства-союзники Украины пока не приняли решения о предоставлении ВСУ боевых истребителей;
Мобилизованные российские военнослужащие вновь пожаловались, что их отправляют на передовую без необходимой подготовки;
Журналистка RusNews Мария Пономаренко приговорена к 6 годам колонии за пост о гибели мирных жителей при бомбардировке российской авиацией Драмтеатра в Мариуполе;
В Совете Федерации обсуждают обязательную маркировку «враждебных» телеграм-каналов;
Владимир Соловьев обругал российские СМИ, перепостившие сообщение о том, что его старший сын работает в модельном агентстве в Лондоне;
Олег Газманов не считает, что его сын Родион должен был записаться добровольцем в российскую армию;
Тигран Кеосаян хочет, чтобы жители Оклахомы знали, кто такой Павка Корчагин;
Группа Pussy Riot осудила организаторов фестиваля в Висбадене, узнав, что ею хотели заменить украинских музыкантов, отказавшихся выходить на одну сцену с певицей Анной Нетребко.
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