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Время Свободы

Как у Ким Чен Ына. Бронепоезд для бункерного президента

Информационный дайджест "Время Свободы", 14 февраля

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Время Свободы - Темы дня 14.02.2023.MP3
by Радио Свобода

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Россия применяет в Черном море надводные беспилотные аппараты, угрожающие не только военным объектам, но и гражданскому судоходству;

Министр иностранных дел Венгрии стал первым за долгое время высокопоставленным представителем ЕС, побывавшим в Минске;

Металлургический завод имени Ильича в оккупированном Россией Мариуполе достался бизнесмену близкому к Рамзану Кадырову;

Владимир Путин все чаще использует для путешествий бронепоезд – расследование центра "Досье";

За последние 10 дней ВВС США сбили в американском воздушном пространстве сразу 4 неопознанных летающих объекта.

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