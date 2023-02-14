Как у Ким Чен Ына. Бронепоезд для бункерного президента

Россия применяет в Черном море надводные беспилотные аппараты, угрожающие не только военным объектам, но и гражданскому судоходству;
Министр иностранных дел Венгрии стал первым за долгое время высокопоставленным представителем ЕС, побывавшим в Минске;
Металлургический завод имени Ильича в оккупированном Россией Мариуполе достался бизнесмену близкому к Рамзану Кадырову;
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За последние 10 дней ВВС США сбили в американском воздушном пространстве сразу 4 неопознанных летающих объекта.
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