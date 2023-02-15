Кадыров призвал глав регионов не комментировать потери в Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководителей российских регионов перестать сообщать о гибели жителей регионов на войне в Украине.

"Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом – столько. Призываю власти на местах заниматься решением вопросов семей погибших и пострадавших бойцов, и не комментировать потери", – написал в своем телеграм-канале Кадыров.

Глава Чечни также заявил, что участники войны выбрали этот путь "самостоятельно и осознанно", - сообщает Кавказ.Реалии. При этом в боевых действиях участвуют не только военнослужащие-контрактники и добровольцы, но и мобилизованные россияне.

Ещё в начале вторжения правозащитники неоднократно заявляли, что призыв в Чечне имеет принудительных характер. Сообщения о принудительной отправке жителей Чечни на войну с Украиной поступают и после объявления российскими властями завершения мобилизации.

Засекретить данные о данные о родственниках военных, погибших в Украине, планировало Минобороны. 6 июня суд в Калининграде признал список погибших из Псковской области, который вело издание сети "Городские порталы Shkulev Media Holding", запрещённым материалом, и счёл, что сведения в нем относятся к государственной тайне, за разглашение которой может грозить уголовная ответственность, даже если они взяты из открытых источников. После этого ряд региональных СМИ, которые раньше вели свои списки погибших, удалили их.

Однако многие СМИ, чиновники и правозащитники продолжают публиковать данную информацию. Исходя из этого, а также из данных других источников Би-би-си и "Медиазона" на 12 февраля установили имена 14 093 российских военных, погибших в Украине. В их числе более 1 тысячи мобилизованных. Реальное число убитых может быть существенно большим. Журналисты отмечают, что с момента публикации предыдущей сводки 27 января в список добавилось 1555 погибших - это самый большой прирост за всё время войны.