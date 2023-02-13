Би-би-си: в Украине погибли уже более тысячи мобилизованных

Би-би-си и проект "Медиазона" смогли установить имена более тысячи мобилизованных, погибших в Украине. С начала мобилизации в России прошло всего четыре месяца. Первые отряды мобилизованных отправлялись на передовую через 3-7 дней, выделенных на подготовку. Многих готовили по одной боевой специальности, а на фронте требовали служить по другой, преимущественно в пехоте, отмечается публикации.

Имена 1082 погибших мобилизованных установлены по открытым источникам: сообщениям властей и местных СМИ, а также записям их родственников в соцсетях и данным с кладбищ. Расследователи подчёркивают, что реальное число жертв может быть выше.

По сообщению Би-би-си, 40 процентов всех мобилизованных, чью смерть удалось подтвердить, погибли после 1 января этого года. Среди них 109 военных, погибших в новогоднюю ночь в результате обстрела в Макеевке Донецкой области. Это на 20 человек больше, чем признало Минобороны.

49 мобилизованных умерли на сборных пунктах и в воинских частях, не успев доехать до зоны боевых действий.

В целом, по данным, собранным Би-би-си и "Медиазоной", на 12 февраля в результате боевых действий в Украине погибли 14093 российских военных. Авторы проекта отмечают, что с момента публикации предыдущей сводки 27 января в список добавилось 1555 погибших - это самый большой прирост за всё время войны.

"Медиазона" публикует подробные сводки со статистикой по родам войск, регионам, откуда были призваны убитые, и другие подробности.