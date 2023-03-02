Лицом к событию. Дзюба подпрыгнул, Собянин присел. Любовь на фоне диверсантов
Телевизионный критик Александр Мельман, студент Свободного Университета Берлина Иван Михеев, военный эксперт Алексей Мельник, политический аналитик Андрей Колесников о гос.запросе на поддержку Владимира Путина
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