Цитаты Свободы. Самосбывающиеся пророчества Путина

Путин заговорил о разделе России. Масленичные блины стали поводом для сетевых споров. В блогах поминают Глеба Павловского
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