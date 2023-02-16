В Минске начался суд над Путило, Рудиком и Протасевичем

Минский областной суд рассматривает уголовное дело в отношении журналистов телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича , Степана Путило, Яна Рудика. В зале суда находится только Протасевич, который содержится под домашним арестом. Рудика и Путило судят заочно, так как они находятся за границей.
В июле 2022 года Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Беларуси, которые позволяют заочно судить белорусов за границей, которые покинули страну, опасаясь пыток и уголовного преследования по политическим мотивам.
По информации белорусского государственного агентства БелТА , подсудимых обвиняют в совершении не менее 1586 преступлений. Среди них : разжигание социальной вражды, организация массовых беспорядков, публичные призывы к захвату государственной власти, террористические акты, создание экстремистского сообщества и руководство им, клевета и публичное оскорбление президента.
Также Протасевич, Путила и Рудик обвинялись в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и финансировании экстремистской деятельности. Степану Путиле было предъявлено обвинение в организации деятельности террористической организации.
Роман Протасевич вину полностью признал, сообщает БелТА. Сегодня в суде он заявил, что с бывшими коллегами его ничего не связывает и что ему "давно всё понятно" про этих людей.
Направляя уголовное дело в суд генеральная прокуратура Беларуси предъявила иск о возмещении имущественного ущерба на общую сумму более 30 миллионов белорусских рублей.
Ян Рудик иронично отреагировал на иск прокуратуры :"Я полностью признаю свою вину и плачу 15 миллионов баксов (заочно). Для себя и для детей. Пожалуйста, снимите обвинения. Надоело сидеть заочно," - написал Рудик в своём телеграм-канале.
- Канал NEXTA стал широко известен освещением белорусских протестов 2020 года. Его создатели – Степан Путило и Роман Протасевич – жестко критиковали действия сотрудников полиции и лично Александра Лукашенко по отношению к гражданам. Оба были внесены в список лиц, причастных к экстремистской деятельности, после чего покинули страну.
- Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега были арестованы после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске в мае 2021 года. Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в государственных белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Спустя некоторое время после ареста Протасевич в эфире белорусского телевидения признался во вменяемых преступлениях и заявил, что хочет жить нормальной, спокойной жизнью. Затем он объявил о начале сотрудничества с провластной организацией "Системная правозащита". Уголовные дела против него не закрыты. Сапегу суд в Беларуси приговорил к шести годам колонии. Лукашенко отказался ее помиловать.
- Ян Рудик является также редактором телеграм-канала "Беларусь головного мозга", признанного властями экстремистским.
- В апреле прошлого года Верховный суд Беларуси объявил телеграм-каналы NEXTA, NEXTA Live и Luxta "террористической организацией". Теперь их деятельность запрещена на территории страны.
- Сейчас NEXTA освещает главным образом войну России против Украины с проукраинских позиций, критикуя при этом и власти Беларуси за поддержку России.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.