СК Беларуси возбудил дело по статье о терроризме против Степана Путило

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации в отношении одного из основателей телеграм-канала NEXTA Степана Путило и его коллеги Яна Рудика. Об этом сообщает официальное белорусское агентство БелТА.

В ведомстве Путило и Рудика назвали "руководителями террористической организации". В материалах дела утверждается, что с 2020 года "вышеуказанные террористы неоднократно призывали к разжиганию социальной вражды и розни, блокировке дорог и координации уличных беспорядков, совершению терактов на железной дороге и диверсий на предприятиях, которые могли привести к техногенным катастрофам". Ранее NEXTA было признано в Беларуси экстремистским формированием и террористической организацией.

18 мая Александр Лукашенко подписал закон, допускающий меру наказания в виде смертной казни за покушение на совершение терактов. Обвинение сторонников оппозиции в Беларуси в террористической деятельности - стандартная практика.

Против Путило ранее были возбуждены уголовные дела по 10 статьям. Обвинения связаны с протестами 2020 года. Власти Беларуси объявили Путило в межгосударственный розыск. Основатель NEXTA в 2020-м году он получил международную защиту, а в 2021-м – статус политического беженца в этой стране.