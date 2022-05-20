СК Беларуси возбудил дело по статье о терроризме против Степана Путило

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации в отношении одного из основателей телеграм-канала NEXTA Степана Путило и его коллеги Яна Рудика. Об этом сообщает официальное белорусское агентство БелТА.
В ведомстве Путило и Рудика назвали "руководителями террористической организации". В материалах дела утверждается, что с 2020 года "вышеуказанные террористы неоднократно призывали к разжиганию социальной вражды и розни, блокировке дорог и координации уличных беспорядков, совершению терактов на железной дороге и диверсий на предприятиях, которые могли привести к техногенным катастрофам". Ранее NEXTA было признано в Беларуси экстремистским формированием и террористической организацией.
18 мая Александр Лукашенко подписал закон, допускающий меру наказания в виде смертной казни за покушение на совершение терактов. Обвинение сторонников оппозиции в Беларуси в террористической деятельности - стандартная практика.
Против Путило ранее были возбуждены уголовные дела по 10 статьям. Обвинения связаны с протестами 2020 года. Власти Беларуси объявили Путило в межгосударственный розыск. Основатель NEXTA в 2020-м году он получил международную защиту, а в 2021-м – статус политического беженца в этой стране.
- Канал NEXTA стал широко известен освещением белорусских протестов 2020 года. Его создатели - Степан Путило и Роман Протасевич - жестко критиковали действия сотрудников полиции и лично Александра Лукашенко по отношению к гражданам. Оба были внесены в список лиц, причастных к экстремистской деятельности, после чего покинули страну.
- Протасевич и его бывшая девушка Софья Сапега были арестованы после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске в мае прошлого года. Авиадиспетчер борта Ryanair рассказал, что посадка самолета была спланирована белорусскими спецслужбами. После этого западные страны запретили своим перевозчикам строить маршруты через Беларусь и ограничили полеты белорусских авиакомпаний.
- Спустя некоторое время после ареста Протасевич в эфире белорусского телевидения признался во вменяемых преступлениях и заявил что хочет жить нормальной, спокойной жизнью. 25 июля прошлого года он был отправлен под домашний арест. Затем он объявил о начале сотрудничества с провластной организацией "Системная правозащита". Уголовные дела против него не закрыты. Сапегу суд в Беларуси приговорил к шести годам колонии.
- Сейчас NEXTA освещает главным образом войну России против Украины с проукраинских позиций, критикуя при этом и власти Беларуси за поддержку России.
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