Беспилотники и диверсанты. В эфире Михаил Самусь, Сергей Грабский, Николай Петров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЁН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ СОКОЛОВЫМ МИХАИЛОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА СОКОЛОВА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА. 18+
Другие материалы
-
03 марта 2023
Лицом к событию. На фронте есть перемены?
-
-
01 марта 2023
Лицом к событию. Культурная контрэволюция
-
28 февраля 2023
Лицом к событию. Беспилотники над городом кружатся...
-
27 февраля 2023
Лицом к событию. Мирный план Китая и евросанкции
-
24 февраля 2023
Лицом к событию. Люди смеха