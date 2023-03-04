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В старые меха. Артемий Троицкий изучает соотношения

В старые меха. Артемий Троицкий изучает соотношения
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В старые меха. Артемий Троицкий изучает соотношения

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Хедлайнеры нового эпизода - британская группа A Certain Ratio, прославившаяся вначале в конце 1970-х годов, и вот теперь к своей прежней славе вернувшаяся. Название группы означает "определённое соотношение". Они собрались на волне панка в 1977 году, первый альбом назывался "Кладбище и танцплощадка"

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