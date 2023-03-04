В старые меха. Артемий Троицкий изучает соотношения

Хедлайнеры нового эпизода - британская группа A Certain Ratio, прославившаяся вначале в конце 1970-х годов, и вот теперь к своей прежней славе вернувшаяся. Название группы означает "определённое соотношение". Они собрались на волне панка в 1977 году, первый альбом назывался "Кладбище и танцплощадка"