Хедлайнеры нового эпизода - британская группа A Certain Ratio, прославившаяся вначале в конце 1970-х годов, и вот теперь к своей прежней славе вернувшаяся. Название группы означает "определённое соотношение". Они собрались на волне панка в 1977 году, первый альбом назывался "Кладбище и танцплощадка"
Другие материалы
-
04 марта 2023
В старые меха. Артемий Троицкий изучает соотношения
-
25 февраля 2023
Артемий Троицкий и русский протест
-
-
11 февраля 2023
Визионеры из Тосканы. Артемий Троицкий и звезда востока
-
04 февраля 2023
Сонидерас и ребахада. Артемий Троицкий ищет записи из склепа
-