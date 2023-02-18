США планируют направить в Украину аудиторов

Соединенные Штаты намерены отправить в Украину инспекторов для контроля за использованием военной техники и расходованием средств, направленных Соединенными Штатами в виде экономической и финансовой помощи Киеву. Об этом сообщили в интервью с газетой Wall Street Journal генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию.

Конгресс США уже выделил 110 миллиардов долларов на различные программы помощи Украине. До сих пор контроль за расходованием и распределением десятков миллиардов долларов осуществлялся в основном издалека, поскольку число сотрудников в американских дипломатических представительствах в Украине ограничено из соображений безопасности. По плану генеральных инспекторов трех ведомств, в Украине на постоянной основе будут работать 177 американских аудиторов и инспекторов, которые получат доступ в зоны боевых действий. Они должны убедиться, что дорогостоящая американская военная техника, вооружения используются по назначению, что десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков не разворовываются и что программы помощи организованы эффективно.

Пока, по словам собеседников Wall Street Journal, к ним не поступало сигналов о мошенничестве или других проблемах, связанных с американской помощью. Тем не менее после посещения Киева в конце января они убедились, что тщательный контроль за расходованием средств должен производится на местах. "Дело в том, что разговор идет о невероятно больших средствах, выделяемых одной стране с единственной целью, - говорит Дайана Шоу, заместитель генерального инспектора Госдепартамента, - любые случаи мошенничества, разбазаривания, расходования этих средств не по назначению поставит под угрозу поток этой помощи".

Вопрос о контроле за использованием средств, выделяемых Украине, поднимался американскими законодателями во время обсуждения законопроектов о помощи Украине. Одна из претензий проголосовавших против законопроектов состояла в том, что в них не было четко определено на что будут расходоваться эти деньги.