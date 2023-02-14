Минобороны США: Украина должна получить больше средств ПВО

Украине срочно требуется дополнительная военная помощь. Об этом на встрече в формате "Рамштайн", в штаб-квартире НАТО, в Брюсселе заявил глава Минобороны США Ллойд Остин. Он заверил, что союзники готовы поддержать Украину в долгосрочной перспективе.

Глава Пентагона напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что нападение России на Украину – это испытание для всего мира.

Вместе с тем Остин отметил, что Вашингтон не видит признаков того, что Россия собирает авиацию для крупной атаки, но Украина должна получить как можно больше средств противовоздушной обороны.

На пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО Остин отметил, что также обсуждал с коллегами "вопрос о подотчетности Украины", чтобы союзники могли быть уверены в правильном использовании военной помощи.

Кроме того, Вашингтон ожидает, что Украина перейдёт в контрнаступление весной.

Накануне встречи стало министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, то в ближайшие два месяца Берлин передаст Киеву ещё две установки ПВО IRIS-T. Всего Германия обещала передать четыре такие системы, из которых одна с октября прошлого года уже находится на вооружении у украинских военных.

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