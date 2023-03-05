Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Пропаганда. 2. Артдокфест под девизом "Нет войне!"
Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Мегаполис Москва как Радио Вавилон: современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. 1. Режиссеры и медиа-менеджеры о российской пропаганде. 2. Артдокфест впервые не в Москве: фокус на Украине
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