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Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Пропаганда. 2. Артдокфест под девизом "Нет войне!"

Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Пропаганда. 2. Артдокфест под девизом "Нет войне!"
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Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Пропаганда. 2. Артдокфест под девизом "Нет войне!"

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Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Мегаполис Москва как Радио Вавилон: современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. 1. Режиссеры и медиа-менеджеры о российской пропаганде. 2. Артдокфест впервые не в Москве: фокус на Украине

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