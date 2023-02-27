Наташа Дугач: "Люди не сдаются ни в Украине, ни в Америке"

За этот год я ездила в Украину десять раз. Волонтеры за свой счет приезжают из США и раздают деньги. Мы проверяем документы, чтобы наши деньги попали в руки тем, кто действительно нуждается. Мы специально выбираем отдаленные от райцентров села, потому что туда не доезжает гуманитарная помощь.