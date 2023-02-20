"На Западном фронте без перемен" выиграл семь премий BAFTA

Драма "На Западном фронте без перемен", снятая немецким режиссёром Эдвардом Бергером по одноименному роману Эриха Марии Ремарка, стала победителем в семи номинациях премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Картину признали лучшим фильмом, а также вручили премии в номинациях "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший звук", "Лучшая музыка к фильму" и "Лучшая операторская работа". Сам Бергер получил приз за лучшую режиссуру.
Принимая награды за этот фильм о Первой мировой войне, он напомнил о тех, кто сейчас сражается за Украину.
"На Западном фронте без перемен" - первая экранизация романа, снятая в Германии. Фильм вошёл в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
По четыре приза от BAFTA получили фильмы "Банши Инишерина" и "Элвис" - биографическая картина об Элвисе Пресли. Остин Батлер, сыгравший Элвиса стал лучшим исполнителем главной роли по версии BAFTA.
- Антивоенный роман Ремарка "На Западном фронте без перемен", опубликованный в Германии в 1929 году был почти сразу запрещён в ряде европейских стран, но экранизирован Голливудом. Фильм, снятый Льюисом Майлстоуном уже в 1930 году, получил два "Оскара". Следующей попыткой адаптации романа стала телеверсия Делберта Манна 1979 года. Она получила "Золотой глобус".
- Премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) вручается с 1948 года в Лондоне.
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