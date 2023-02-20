"На Западном фронте без перемен" выиграл семь премий BAFTA

Драма "На Западном фронте без перемен", снятая немецким режиссёром Эдвардом Бергером по одноименному роману Эриха Марии Ремарка, стала победителем в семи номинациях премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Картину признали лучшим фильмом, а также вручили премии в номинациях "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший звук", "Лучшая музыка к фильму" и "Лучшая операторская работа". Сам Бергер получил приз за лучшую режиссуру.

Принимая награды за этот фильм о Первой мировой войне, он напомнил о тех, кто сейчас сражается за Украину.

"На Западном фронте без перемен" - первая экранизация романа, снятая в Германии. Фильм вошёл в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

По четыре приза от BAFTA получили фильмы "Банши Инишерина" и "Элвис" - биографическая картина об Элвисе Пресли. Остин Батлер, сыгравший Элвиса стал лучшим исполнителем главной роли по версии BAFTA.