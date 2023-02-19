Фильм "Навальный" стал лауреатом премии BAFTA

Документальный фильм "Навальный", снятый канадским режиссёром Дэниэлом Роэром, стал лауреатом премии киноакадемии BAFTA - главной британской премии в области киноискусства. Награда получена в номинации "Лучший документальный фильм". Церемония оглашения победителей и награждения прошла 19 февраля.

Премьера фильма "Навальный" состоялась в январе 2022 года. Картина повествует о событиях, связанных с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию Навального в Германии, его попытку расследовать произошедшее, а также арест политика по возвращению в Москву.

Ранее фильм получил высокие оценки критики. Документальная лента получила награду за лучший фильм по мнению зрителей на американском фестивале независимого кино Sundance. Позже показ фильма "Навальный" состоялся на американском телеканале CNN, британском телеканале BBC Two и стриминговом сервисе HBO Max. Картина вошла в шорт-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм". В России фильм не показывали.