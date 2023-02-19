Фильм "Навальный" стал лауреатом премии BAFTA

Документальный фильм "Навальный", снятый канадским режиссёром Дэниэлом Роэром, стал лауреатом премии киноакадемии BAFTA - главной британской премии в области киноискусства. Награда получена в номинации "Лучший документальный фильм". Церемония оглашения победителей и награждения прошла 19 февраля.
Премьера фильма "Навальный" состоялась в январе 2022 года. Картина повествует о событиях, связанных с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию Навального в Германии, его попытку расследовать произошедшее, а также арест политика по возвращению в Москву.
Ранее фильм получил высокие оценки критики. Документальная лента получила награду за лучший фильм по мнению зрителей на американском фестивале независимого кино Sundance. Позже показ фильма "Навальный" состоялся на американском телеканале CNN, британском телеканале BBC Two и стриминговом сервисе HBO Max. Картина вошла в шорт-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм". В России фильм не показывали.
- В августе 2020 года Алексей Навальный был отравлен в Томске. Долгое время он находился в коме. Соратникам оппозиционера удалось вывезти его на лечение в Германию, где врачи подняли Навального на ноги, а эксперты Бундесвера, специалисты лабораторий во Франции и Швеции обнаружили в его анализах яд из группы "Новичок", который производится только в России. США, Великобритания и страны ЕС потребовали от российских властей провести тщательное расследование отравления Навального, однако уголовное дело в России заведено не было.
- Позже несколько международных изданий выпустили расследование, согласно которому Навальный был отравлен группой сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Сам оппозиционер обнародовал в интернете запись своей беседы с человеком, который идентифицирован в расследовании как сотрудник ФСБ России Константин Кудрявцев. Из его разговора с Навальным следует, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё оппозиционера, которое находилось в номере томской гостиницы, где Навальный остановился. В ФСБ назвали запись телефонного разговора сфабрикованной.
- В январе 2021 года оппозиционер вернулся в Москву и сразу же был арестован, а затем отправлен на длительный срок в колонию. Российские власти возбудили против Навального несколько уголовных дел, обвинив его, в том числе, в терроризме и экстремизме. По совокупности обвинений политик может провести в местах лишения свободы около 30 лет. Сейчас он находится в колонии строгого режима и лишён права на свидания. Правозащитные организации признали его политзаключённым, в мире идёт кампания за освобождение Навального.
- Один из авторов расследования об отравлении Навального, Христо Грозев, который также фигурирует в фильме, несколько дней назад сообщил, что британская полиция отказала ему и его семье в возможности посетить церемонию награждения по соображениям безопасности. Ранее Грозев сообщал, что российские агенты следили за ним в Австрии, а власти страны порекомендовали ему её покинуть, опасаясь, что на него может готовиться покушение.
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