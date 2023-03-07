Лицом к событию. Внимание: Украина

Виталий Манский, Евгений Титаренко, Антон Долин о том, как помогают русским зрителям понять самих себя и то, что произошло с Россией после вторжения в Украину, фильмы о ГУЛАГе и современных политзаключенных?
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