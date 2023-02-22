Реакция в США на приостановку Россией участия в российско-американском договоре СНВ-3;

Джо Байден в своей речи в Варшаве обратился к россиянам с призывом не верить заявлениям Владимира Путина о том, что страны Запада собирались напасть на Россию;

Евгений Пригожин обвинил министерство обороны в отказе предоставить "ЧВК Вагнера" необходимые боеприпасы, в министерстве эти обвинения отвергают;

Чем обусловлена относительная стабильность линии фронта и когда эта ситуация может измениться? Мнение американского военного эксперта.

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