Нарышкин все понимал уже тогда. Год военной "сходке" в Совбезе России

Как обеспечивалась безопасность Джо Байдена во время поездки в Киев;
Владимир Путин в послании к Федеральному собранию объявил о приостановке участия России в договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений;
Год назад состоялось заседание Совета Безопасности России, фактически положившее начало войне России против Украины;
Делегация правящей партии Грузии отказалась от участия мероприятиях в Киеве, приуроченных к первой годовщине начала российской агрессии.
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