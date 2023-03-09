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Человек имеет право

Человек имеет право. Не хотят рожать – запретим бездетность

Человек имеет право. Не хотят рожать – запретим бездетность
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Человек имеет право. Не хотят рожать – запретим бездетность

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Как российские власти предлагают выбираться из демографической ямы. Кто будет судить Владимира Кара-Мурзу. За что активиста из Москвы посадили на 8 с половиной лет.

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