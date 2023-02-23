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Время Свободы

Герой шоу Малахова. Кого прославляли на концерте в "Лужниках"

Информационный дайджест "Время Свободы", 23 февраля

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Время Свободы - Темы дня 23.02.2023
by Радио Свобода

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Владимир Путин объявил о постановке на вооружение российских войск новых видов ядерного оружия;

США призывают Китай отказаться от поддержки России в ее войне с Украиной;

Людмила Нарусова считает неконституционным преследование деятелей культуры, выступающих против российской агрессии;

О чем пели участники вчерашнего концерта в "Лужниках" в поддержку "СВО", и кого на нем представляли в качестве героев войны.

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