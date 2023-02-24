"Война превратилась в трясину"

"К концу года Украине пообещали снаряды, которые бьют на 150 км. Это такой HIMARS на стероидах, грубо говоря. Когда они окажутся у Украины, тогда снабжение войск России через Крым и далее на юг прекратится. И тогда настанет серьёзнейшая угроза для российских войск, им придется, скорее всего, постепенно уходить". Ровно год назад Россия напала на Украину. Взять Киев "за три дня" Кремлю не удалось, трижды российская армия отступала с оккупированных территорий, Руслан Левиев, основатель группы Conflict Intelligence Team, считает, что отступление российских войск продолжится.