Костяшки Domino-2. Артемий Троицкий делает «рыбу»

Хедлайнеры эпизода - молодые дарования, сотрудничающие с лондонским лейблом Domino Records. Это современная и преимущественно лёгкая музыка, но пусть данное обстоятельство никого не смущает, ведь качество определяется не жанром, а талантом. Отличные вбросы для танцпола!