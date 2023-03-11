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Костяшки Domino-2. Артемий Троицкий делает «рыбу»

Костяшки Domino-2. Артемий Троицкий делает «рыбу»
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Костяшки Domino-2. Артемий Троицкий делает «рыбу»

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Хедлайнеры эпизода - молодые дарования, сотрудничающие с лондонским лейблом Domino Records. Это современная и преимущественно лёгкая музыка, но пусть данное обстоятельство никого не смущает, ведь качество определяется не жанром, а талантом. Отличные вбросы для танцпола!

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