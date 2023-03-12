Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Украина: война и мир. 2. Бабушка и памятник.
Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Мегаполис Москва как Радио Вавилон: современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. 1. Архив Artdocfest 2017, съемки Донбасса. 2. Artdocfest 2023. Русские в Латвии на фоне войны России против Украины
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