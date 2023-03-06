Игорь Минаев: "Их всех обвиняли только в одном – они были украинцами"

«Вы видите людей, таких же как вы: они чистые, одетые, вы не можете даже представить себе, что за ними стоит ад, который они прошли». Живущий в Париже кинорежиссер Игорь Минаев снимает фильм «Изоляция» о подпольной тюрьме, которая находилась в здании бывшего завода изоляционных материалов в Донецке