Игорь Минаев: "Их всех обвиняли только в одном – они были украинцами"
«Вы видите людей, таких же как вы: они чистые, одетые, вы не можете даже представить себе, что за ними стоит ад, который они прошли». Живущий в Париже кинорежиссер Игорь Минаев снимает фильм «Изоляция» о подпольной тюрьме, которая находилась в здании бывшего завода изоляционных материалов в Донецке
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