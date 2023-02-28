CША призывают Россию возобновить сотрудничество в рамках СНВ-3

Соединенные Штаты готовы к совместной работе с Россией с целью полного выполнения условий договора СНВ-3, заявила в понедельник заместитель Госсекретаря Бонни Дженкинс, занимающаяся в администрации Джо Байдена вопросами контроля за вооружениями.

"Россия вновь продемонстрировала всему миру, что она не является ответственной ядерной державой", - подчеркнула Дженкинс, выступая на конференции ООН по вопросам разоружения в Женеве. Однако, по ее словам, Соединенные Штаты "готовы энергично работать с Россией с целью полного выполнения условий договора СНВ-3 на основе взаимного интереса обеих сторон".

Президент России Владимир Путин объявил на прошлой неделе об односторонней приостановке действий договора СНВ-3, единственного остающегося американо-российского договора в области контроля над вооружениями. Путин объявил об этом решении после отказа России возобновить предусмотренные договором взаимные инспекции межконтинентальных баллистических ракет. Инспекции были прерваны в 2020 году после начала пандемии COVID-19. В ноябре прошлого года США призвали провести переговоры об условиях возобновления инспекций, но Москва ответила отказом.

Решение Путина о приостановке действия СНВ-3 вызвало резкую критику в западных столицах, несмотря на заверения российского МИДа в том, что Россия продолжит выполнять другие важные условия договора, в том числе, касающиеся ограничений на количество ядерных боеголовок, находящихся в ее арсенале и оповещения об испытаниях ракет. Заместитель Госсекретаря США Бонни Дженкинс отметила, что Соединенные Штаты пока полностью не проанализировали последствия решения Владимира Путина, но у Вашингтона пока нет свидетельств нарушения Россией своих обязательств в рамках СНВ-3. Она призвала Россию прекратить "безответственную ядерную риторику".