Барыга из Кремля. "Проект" о том, как Путин зарабатывает на "Путинке"

Власти Украины не подтверждают официально, что атаки на объекты в российских регионах совершили именно украинские беспилотники;

Обращавшихся к Путину мобилизованных из Иркутской области все-таки отправили на передовую, мобилизованные из Омска требуют "перевести их в российскую армию под командование российских офицеров" – ранее их дали в подчинение формированиям "ДНР";

Министерство образования назначило проверку в РУДН после того, как там был вывешен государственный флаг Украины;

Обвинение потребовало 9 лет колонии для администратора телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова, который обвиняется в распространении "фейков" про российскую армию;

Как Владимир Путин зарабатывает огромные деньги на продаже водки "Путинка" - расследование издания "Проект";

70 лет назад начала вещание русская служба Радио Свобода, которое тогда называлось Радио Освобождение.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!