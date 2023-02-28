Аэропорт Пулково не принимает. Атаки беспилотников в России

Сразу в нескольких российских регионах сегодня были замечены неопознанные летающие объекты, в Петербурге из-за НЛО аэропорт временно не принимал и не отправлял рейсы, на нефтебазе в Туапсе после удара с дрона возник пожар;
Александр Лукашенко устроил разнос силовикам, но не признал публично факт атаки белорусских партизан на военную авиабазу под Минском;
Кто стоит за попытками дестабилизировать ситуацию в Молдове;
Заместитель министра обороны США о подготовке украинских военных к использованию западных видов оружия;
Грузия увеличила для граждан Украины срок легального пребывания в стране без визы с одного года до двух лет;
Может ли вступление в ЕС Сербии и частично признанной Республики Косово помочь урегулировать отношения между Белградом и Приштиной?
Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.