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Время Свободы

Аэропорт Пулково не принимает. Атаки беспилотников в России

Информационный дайджест "Время Свободы", 28 февраля

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Время Свободы - Темы дня 28.02.2023
by Радио Свобода

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Сразу в нескольких российских регионах сегодня были замечены неопознанные летающие объекты, в Петербурге из-за НЛО аэропорт временно не принимал и не отправлял рейсы, на нефтебазе в Туапсе после удара с дрона возник пожар;

Александр Лукашенко устроил разнос силовикам, но не признал публично факт атаки белорусских партизан на военную авиабазу под Минском;

Кто стоит за попытками дестабилизировать ситуацию в Молдове;

Заместитель министра обороны США о подготовке украинских военных к использованию западных видов оружия;

Грузия увеличила для граждан Украины срок легального пребывания в стране без визы с одного года до двух лет;

Может ли вступление в ЕС Сербии и частично признанной Республики Косово помочь урегулировать отношения между Белградом и Приштиной?

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