США отказались увязать будущее договора СНВ-3 с поддержкой Украины

Соединенные Штаты не уменьшат поддержку Украины ради выполнения Россией условий договора СНВ-3, заявил в среду пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Это была реакция на высказывание заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что решение о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений будет пересмотрено только после изменения "поведения США" в отношении Украины. Эти слова Рябкова были процитированы "Интерфаксом".

"Готовность России способствовать нестабильности и использовать безответственную ядерную риторику угрожает всем странам. Объявленная Россией приостановка действия договора СНВ-3 не отразится на продолжающейся поддержке Украины Соединенными Штатами", - подчеркнул Нед Прайс. По словам пресс-секретаря Госдепартамента, США и Россия обменялись посланиями по поводу судьбы договора, но в российской ноте по поводу решения приостановить действие СНВ-3 не было сказано ничего нового, отличного от публичных заявлений российских официальных представителей.

В декабре прошлого года Соединенные Штаты призвали Россию начать консультации об условиях возобновления взаимных инспекций межконтинентальных баллистических ракет, предусмотренных договором СНВ-3. Инспекции были прерваны с началом пандемии COVID-19. Россия отказалсь от консультаций, а в конце февраля Владимир Путин объявил о приостановке действия договора, сообщив, что Россия продолжит выполнять его условия за исключением проведения взаимных инспекций. Решение, одобренное Думой, было встречено резкой критикой в западных столицах.