В Московской области жители Коломны "слышали взрыв". МЧС ведет проверку

Сотрудники московского областного управление министерства по чрезвычайным ситуациям проверило несколько объектов в Коломне и не нашли признаков взрыва, сообщили российские СМИ. В правоохранительных органах заявили агентству ТАСС, что взрыв произошел в воздухе, и речь может идти о беспилотнике. Об этом, в частности, написал "Коммерсантъ".

Поздно вечером 2 марта местные жители городского округа сообщили в соцсетях о громком взрыве. В подмосковном Минэнерго сказали, что нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры в Коломне не зарегистрировано. Где конкретно проводилась проверка, не уточняется.

По данным Telegram-канала Baza, полиция и МЧС расширили поиск возможных обломков предполагаемого беспилотника в соседних с Коломной районах — Раменском и Воскресенском.