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Под Коломной упал беспилотник – за сутки о них сообщили пять регионов

Обломки похожего беспилотника обнаружили под Коломной

В Коломенском районе Московской области упал беспилотник. Фото разбившегося дрона опубликовали несколько телеграм-каналов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил информацию.

Воробьёв предположил, что целью беспилотника был объект гражданской инфраструктуры. "Жертв и разрушений на земле нет", – сообщил глава Подмосковья. По информации телеграм-каналов, дрон упал рядом с газовой компрессорной станцией, принадлежащей "Газпрому".

За сутки об упавших беспилотниках сообщили уже пять российских регионов. В Белгородской области обнаружили обломки трёх дронов, ещё один залетел в окно жилого дома, рассказали власти региона. Беспилотник сбили над Брянской областью, сообщил губернатор региона.

Обломки "летательного аппарата" обнаружили и в Республике Адыгея. Также дрон зафиксировали в районе нефтяной базы в Краснодарском крае, на которой сегодня произошёл пожар. Позднее Минобороны России подтвердило атаку дронов на Краснодарский край и Адыгею. Во всех случаях жертв нет.

Также сегодня из-за "неопознанного объекта" закрывали небо над Санкт-Петербургом. Позже Минобороны объяснило это "тренировкой ПВО".

Минобороны России утверждает, что за атакой беспилотников стоит Украина. Киев это не комментировал.

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