Загадка с неприятным душком. Версии случившегося на Брянщине

Украинские подразделения пока не покидают город Бахмут, который российские подразделения штурмуют с августа прошлого года;

Может ли быть провокацией российских спецслужб вчерашнее проникновение вооруженной группы с территории Украины в Брянскую область России;

Лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий и его соратники приговорены судом в Минске к длительным срокам заключения;

В социальных сетях появилась видеозапись, объясняющая за что Алексей Навальный в первый раз был помещен в ШИЗО колонии, где он содержится;

Чем занимается движение «Желтая лента».

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