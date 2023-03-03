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Время Свободы

Загадка с неприятным душком. Версии случившегося на Брянщине

Информационный дайджест "Время Свободы", 3 марта

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Время Свободы - Темы дня 3.03.2023
by Радио Свобода

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Украинские подразделения пока не покидают город Бахмут, который российские подразделения штурмуют с августа прошлого года;

Может ли быть провокацией российских спецслужб вчерашнее проникновение вооруженной группы с территории Украины в Брянскую область России;

Лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий и его соратники приговорены судом в Минске к длительным срокам заключения;

В социальных сетях появилась видеозапись, объясняющая за что Алексей Навальный в первый раз был помещен в ШИЗО колонии, где он содержится;

Чем занимается движение «Желтая лента».

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